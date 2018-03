Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Jérusalem - Amnesty International a réclamé à Israël la levée du blocus qu'il impose à la bande de Gaza, un an après la fin de l'opération "Plomb durci". L'organisation estime que cette mesure constitue une "punition collective" intolérable. L'Etat hébreu a rejeté ces critiques.

L'organisation de défense des droits de l'Homme a réitéré cette demande à l'occasion de la publication d'un rapport intitulé "l'asphyxie de Gaza soumise au blocus israélien".

Ce document rassemble des témoignages de Palestiniens qui tentent de reconstruire leur vie après l'opération israélienne dévastatrice "Plomb durci" (27 décembre 2008-janvier 2009), qui a fait 1400 morts et plusieurs milliers de blessés parmi les Palestiniens.

"Ce blocus constitue une punition collective aux termes du droit international et doit être immédiatement levé", a déclaré Malcolm Smart directeur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d'Amnesty.

Israël a rejeté l'appel d'Amnesty International et a fait porter la responsabilité de la situation au Hamas, qui exerce le pouvoir dans l'enclave palestinienne. "Le Hamas n'a pas le moindre scrupule à sacrifier la population civile sur l'autel de sa politique extrémiste", a affirmé un porte-parole du gouvernement, Mark Regev.

L'opération de Tsahal, du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, a fait 1400 morts côté palestinien, dont des centaines de civils, et treize côté israélien.

