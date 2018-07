Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 juillet 2018 12:52 09. juillet 2018 - 12:52

Grâce à une technologie d'AMS, la première mise en oeuvre de la reconnaissance faciale en trois dimensions (3D) a été réalisée sur un smartphone fonctionnant sous le système d'exploitation d'Android.

Le faisceau laser VCSEL à infrarouge d'AMS est utilisé sur le dernier smartphone Mi8 du fabricant chinois Xiaomi, a précisé le spécialiste des semi-conducteurs lundi.

Le dispositif de reconnaissance faciale 3D du smartphone Mi8 Explorer Edition est basé sur un système de nuage de faisceaux laser, dont l'efficience opérationnelle optique est élevée et peu gourmand pour la batterie, souligne le communiqué.

Les relations d'affaires entre AMS et Xiaomi s'étendent au-delà de cette technologie. Le groupe suisse fournit à la société chinoise des capteurs optique et des détecteurs de proximité sur le Mi8 et le Mi8SE.

Xiaomi a fait ses débuts lundi à la Bourse de Hong-Kong. Le titre s'est négocié sous son prix d'émission, bien que ce dernier ait été fixé dans la fourchette basse de ce qui était prévu.

