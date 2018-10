Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 octobre 2018 07:15 19. octobre 2018 - 07:15

Les New Jersey Devils de Nico Hischier ont subi une défaite à domicile 5-3 contre le Colorado Avalanche de Sven Andrighetto. Les deux attaquants suisses ont trouvé le chemin des filets en NHL.

Hischier avait ouvert la marque à la 18e au terme d'une fort belle combinaison en supériorité numérique avec Zajac et Hall pour son premier but de la saison. Andrighetto lui a répondu dès le début de la deuxième période. Le Zurichois qui s'est trouvait à l'affût au deuxième poteau est parvenu à battre le portier Kinkaid qui avait pourtant semblé avoir retenu le palet. Mais une vision de la vidéo a montré qu'il avait saisi le puck derrière la ligne.

C'était une belle récompense pour Andrighetto qui disputait son premier match de la saison avec l'Avalanche en raison d'une blessure. Mais le grand homme du match fut le Suédois Landeskog, auteur d'un triplé qui a permis à Colorado de l'emporter et d'infliger sa première défaite en 5 matches aux Devils.

Autre Suisse sur la glace, le défenseur de New Jersey Mirco Müller a connu une soirée difficile avec un bilan de -3.

Le défenseur Dean Kukan a connu les joies de la victoire avec les Columbus Blue Jackets à Philadelphie (6-3). Il a obtenu près de 13' de temps de glace et a terminé la partie sur un bilan neutre. Son coéquipier Anthony Duclair a marqué un but époustrouflant après être tombé mais tout en pouvant garder le contrôle de la rondelle.

A Winnipeg, Sven Bärtschi est resté muet lors de la défaite 4-1 des Vancouver Canucks. Le Bernois disputait son 400e match en NHL. Timo Meier a participé à la victoire 4-1 des San José Sharks sur les Buffalo Sabres. L'Appenzellois a réalisé un assist sur le dernier but et s'en tire avec un bilan de +2. En revanche, Luca Sbisa ne figurait toujours pas dans l'alignement des New York Islanders, larges vainqueurs 7-2 sur la glace des Los Angeles Kings.

