Ce contenu a été publié le 18 février 2018 06:56 18. février 2018 - 06:56

Comme en 2014 à Sotchi, les spécialistes suisses masculins de slopestyle n'ont pas répondu aux attentes à Pyeongchang. Andri Ragettli, un des favoris pour l'or, n'a pas fait mieux que 7e de la finale.

Le Grison est le seul rider au monde à maîtriser le quadruple cork 1800, soit quatre sauts périlleux arrière avec cinq rotations. Mais il n'a pas eu l'occasion de déployer tout son talent en finale pour évoluer bien en deçà de ses possibilités. En particulier sur les rails, dans le haut du parcours, ses passages ont manqué d'audace, de vitesse et d'originalité pour rivaliser avec ceux des meilleurs.

Et sur les sauts du bas, le Grison de 19 ans n'a pas su faire la différence. Contrairement à ses compatriotes féminines Sarah Hoefflin et Mathilde Gremaud, en or et en argent la veille, il a fléchi à mesure que la compétition avançait. Il a notamment manqué le dernier saut de son 3e et dernier run. C'en était fini de ses espoirs, et le leader de la Coupe du monde de la spécialité s'effondrait dans la neige du Phoenix Park, évidemment très déçu. Cette fois, la pression, qu'il dit pourtant aimer, a paru le tétaniser.

Ragettli (19 ans) a réussi son meilleur passage, de loin, en qualifications, bouclées au 2e rang. En finale, il est resté une dizaine de points en deçà (seulement 85,80 pts), loin du Norvégien Oystein Braaten, Champion olympique avec 95 pts. L'Américain Nick Goepper a pris l'argent (93,60) et le Canadien Alex Beaulieu-Marchand le bronze (92,40).

Le Grison Jonas Ambühl s'est classé 9e et le Bernois Jonas Hunziker, 10e. Pour Ambühl, 22e à Sotchi, la progression est au rendez-vous. Mais d'une façon générale, avec encore l'élimination dès les qualifications de l'Obwaldien Fabian Bösch, cette compétition n'est pas à marquer d'une pierre blanche pour les Helvètes.

