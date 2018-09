Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27. septembre 2018 - 17:59

Andy Murray (ATP 311) a sans doute signé son plus beau succès depuis son retour aux affaires cet été. L'Ecossais a battu 6-3 6-4 David Goffin (ATP 11) à Shenzhen.

Tenant du titre et arrivé directement de Chicago où il avait défendu les couleurs du Team Europe, le Belge a concédé une sixième défaite en six matches devant Andy Murray contre lequel il n'a toujours pas gagné le moindre set. "Je dois avouer que les conditions de jeu - un court rapide et beaucoup d'humidité - me conviennent parfaitement, se félicite l'ancien no 1 mondial. Je crois avoir livré mon meilleur match de l'année."

Ce vendredi, Andy Murray sera opposé à l'imprévisible Fernando Verdasco (ATP 28) qui l'a éliminé le mois dernier au premier tour de l'US Open.

