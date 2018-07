Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 juillet 2018 12:19 13. juillet 2018 - 12:19

Chelsea a annoncé vendredi qu'il se séparait de son entraîneur Antonio Conte.

L'Italien, champion d'Angleterre 2016/17, paie au prix fort un exercice terminé à la cinquième place de la Premier League, non qualificative pour la Ligue des champions.

Conte, qui a également remporté la FA Cup, pourrait être remplacé par un compatriote, Maurizio Sarri, dont la cote a grimpé en flèche après les bonnes saisons de Naples. Ces informations n'ont toutefois pas été confirmées officiellement par le club anglais.

Mais, selon les révélations jeudi du London Evening Standard et du Sun, l'entraîneur de 59 ans serait déjà au travail, préparant actuellement le staff qui l'accompagnerait. Il devrait s'entourer de Giovanni Martusciello, son ancien adjoint à Empoli, et Gianfranco Zola, emblématique joueur de Chelsea entre 1996 et 2003.

La dernière saison mitigée de Chelsea et les relations compliquées entre Conte et certains joueurs auraient entraîné la décision du board londonien de limoger l'ex-entraîneur à succès de la Juventus (champion d'Italie de 2012 à 2014) et ex-sélectionneur de l'Italie (quart de finaliste de l'Euro 2016). Roman Abramovitch, le président de Chelsea, devra néanmoins verser près de 10 millions d'euros à Antonio Conte si celui-ci ne trouve pas de club l'an prochain.

Neuer Inhalt Horizontal Line