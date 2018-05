Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

15 mai 2018

Joueur dimanche, dans l'encadrement 6 jours plus tard: Michael Carrick, qui a porté les couleurs de Manchester United l'essentiel de sa carrière, a intégré le staff de ManU à la demande de Mourinho.

Il débutera dans sa nouvelle fonction samedi en finale de Coupe d'Angleterre.

"En une nuit, tout a changé", a raconté le joueur de 36 ans, qui a raccroché les crampons dimanche à l'issue du match de la 38e et dernière journée de Premier League contre Watford. "Cette semaine, je ne me suis pas entraîné, j'ai basculé dans le staff".

Carrick a disputé 464 matches en douze saisons pour ManU, après avoir porté les couleurs de West Ham et Tottenham en début de carrière et 35 fois celles de l'équipe d'Angleterre. Remplacé dimanche après avoir amorcé l'action ayant amené l'unique but de la rencontre, il a été ovationné à sa sortie par un public reconnaissant pour son rôle dans les cinq titres en championnat et la Ligue des champions qui garnissent son palmarès.

Son rôle au sein de l'encadrement de l'ancien milieu défensif axial n'a pas été précisé.

