11 novembre 2012 - 19:07

Football - Chelsea a perdu sa place de dauphin en Premier League lors de la 11e journée. Les Londoniens ont été tenus en échec 1-1 à Stamford Bridge par Liverpool dans un match qu'ils ont pourtant dominé.

Chelsea a fait l'essentiel du jeu et a eu plusieurs occasions de doubler la mise après la réussite de Terry à la 20e, consécutive à un corner de Mata. Mais les Blues n'ont pas su concrétiser, se heurtant plusieurs fois à Jones, mais manquant surtout de précision dans leurs tirs.

Liverpool a longtemps été inoffensif, ne créant rien de dangereux. Il a fallu une balle arrêtée pour que les Reds égalisent, contre le cours du jeu. Le corner de Suso était prolongé de la tête par Carragher pour l'inévitable Suarez, qui signait son 8e but de la saison (73e). Dès cet instant, les visiteurs, peut-être libérés, ont été plus tranchants dans leurs actions, mais le score n'a finalement pas bougé.

Chelsea a perdu son capitaine John Terry, touché en première mi-temps dans un choc fortuit avec Suarez. Les Blues se retrouvent au 3e rang du championnat, à trois points du leader Manchester United.

Manchester City occupe désormais la 2e place après sa difficile victoire 2-1 contre Tottenham. Une fois encore, le Bosniaque Edin Dzeko a joué les sauveurs. Entré en jeu à la 73e alors que le score était de 1-1, il a arraché la victoire à la 88e après une passe de Silva. Le tenant du titre compte deux longueurs de retard sur son voisin.

