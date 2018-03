Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 mai 2011 19:30 24. mai 2011 - 19:30

Football - Ryan Giggs, exemplaire sur le terrain, semble avoir dérapé en dehors des pelouses. Le Gallois de Manchester United est empêtré dans une affaire de moeurs.

Lundi, ce qui se chuchotait en Angleterre a déboulé sur la place publique: un député britannique est passé outre une décision de justice en dévoilant le nom de Giggs, qui avait eu recours à un tribunal pour que son identité ne soit pas révélée dans une relation extra-conjugale. Un nom qui, selon le parlementaire, avait déjà été ébruité par "75000 personnes" sur Twitter.

Les affaires de moeurs touchant les footballeurs sont monnaie courante en Angleterre, mais Giggs faisait jusqu'alors figure de joueur sans histoire, professionnel exemplaire au verbe mesuré et à la vie privée discrète. Mardi, il n'est pas apparu à l'entraînement lors de la journée ouverte à la presse. Et son entraîneur Alex Ferguson a éludé les questions sur le Gallois, en lançant simplement: "tous les joueurs sont importants pour nous, chacun d'entre eux".

Ces tourments apparaissent alors que "Giggsie" terminait la saison en trombe, notamment en Ligue des champions, où il s'est avéré décisif à chaque tour à élimination directe. Non plus comme ailier, ses 37 ans ne le lui permettant plus vraiment, mais comme milieu plus recentré.

Il a participé aux trois finales mancuniennes de C1 en 1999 (gagnée), 2008 (gagnée) et 2009 (perdue), lui qui a joué son premier match professionnel le 2 mars 1991. Depuis, il multiplie les records, comme le nombre de championnats d'Angleterre remportés: pas moins de douze!

