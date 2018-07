Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

2 juillet 2018

Mohamed Salah a signé un "nouveau contrat à long terme" avec Liverpool, a annoncé, sans préciser la durée de l'accord, le club lundi.

L'attaquant égyptien, révélé au FC Bâle, a été élu joueur de l'année en Premier League pour sa première saison avec les Reds.

Un peu plus d'un an après être arrivé à Liverpool pour 40 millions d'euros, après deux exercices réussis à l'AS Rome, Salah "a lié son avenir aux Reds" a annoncé le club.

Le joueur de 26 ans a connu une "remarquable première saison avec Liverpool", inscrivant 44 buts en seulement 52 matches. Seul Ian Rush, ave 47 réalisations, a jamais fait mieux sous le maillot des Reds.

Meilleur joueur africain, arabe et de Premier League, Mohamed Salah a raflé une impressionnante collection de récompenses pour sa saison exceptionnelle chez les Reds. La fin du pritemps et le début de l'été ont en revanche tourné au vinaigre pour l'Egyptien, blessé en finale de la Ligue des champions (défaite contre le Real Madrid) et arrivé diminué à la Coupe du monde avec sa sélection, qui a été éliminée dès la phase de poules.

