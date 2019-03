Les ventes et le bénéfice net d'Hermès ont atteint de nouveaux records en 2018, portés par le succès de sa maroquinerie et aussi une forte croissance en Chine, lui permettant de conserver une marge opérationnelle au plus haut.

Mercredi, le sellier-maroquinier a fait état d'un résultat net atteignant 1,4 milliard d'euros (1,59 milliard de francs), en progression de 15% sur un an, soit supérieur aux consensus des agences Factset et Bloomberg, qui tablaient respectivement sur 1,36 et 1,34 milliard d'euros.

Sa marge opérationnelle s'est établie à 34,3%, soit très proche de son plus haut niveau atteint en 2017, à 34,6%, selon un communiqué.

Le président Axel Dumas a salué "une nouvelle année de très belles performances pour la maison. Dans un environnement mondial qui reste incertain et instable, nous restons très prudents comme d'habitude, mais nous pensons que notre modèle est particulièrement solide", lors d'une conférence téléphonique.

En février, le groupe - entré au CAC 40 en juin dernier - avait déjà fait état de ventes annuelles record, totalisant 5,96 milliards d'euros (6,76 milliards de francs).

Si toutes les zones géographiques sont en progression, l'Asie hors Japon affiche une hausse de 14% de son chiffre d'affaires et "poursuit sa forte croissance en Chine", sur fond de tensions commerciales avec les Etats-Unis qui font peser un risque de ralentissement de l'économie chinoise.

"Je ne vois pas de recul de tendance à ce stade, y compris pour les premiers mois" de l'année 2019 concernant la Chine, a indiqué Axel Dumas.

Hermès a également annoncé qu'il proposerait lors de son assemblée générale en avril, le versement d'un dividende à 4,55 euros par action. Au titre de l'exercice 2017, le groupe avait versé un dividende exceptionnel de 5 euros par action, en sus d'un dividende de 4,10 euros.

Au titre des perspectives à "moyen terme", Hermès dit "confirmer un objectif de progression de chiffre d'affaires à taux constant ambitieux".

Le groupe célèbre pour ses carrés de soie et ses sacs Birkin et et Kelly, employait fin 2018 un total de 14'284 personnes, dont 8846 en France.

Il compte 16 manufactures en activité dans l'Hexagone, et groupe a annoncé en février un nouveau projet de maroquinerie à horizon 2021, en Normandie, qui créera 250 emplois à terme.

Neuer Inhalt Horizontal Line