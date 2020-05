L'Autrichienne Anna Veith (30 ans) est sur le point de prendre sa retraite. Comme l'indique le "Kronenzeitung" sur son site, la Salzbourgeoise va annoncer son départ avant la fin du mois de mai.

Près de huit mois après la retraite de Marcel Hirscher, un autre grand nom du ski autrichien va quitter le circuit de la Coupe du monde. La confirmation ne devrait tarder.

Veith, née Fenninger et mariée depuis avril 2016 à Manuel Veith, est l'une des skieuses qui a connu le plus de succès ces dernières années. Elle a fêté un titre olympique à Sotchi (Super-G 2014), trois titres de championne du monde (super-combiné 2011, Super-G et géant 2015), deux succès au classement général de la coupe du monde (2014 et 2015) et fut élue à trois reprises "athlète de l'année" en Autriche (2013, 2014, 2015).

