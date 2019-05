La comédienne Annelore Sarbach reçoit le prix culturel 2019 de l’Etat du Valais, doté de 20'000 francs. Les prix d’encouragement vont à trois jeunes talents et le prix spécial à deux architectes.

La lauréate 2019 est née à Naters, localité voisine de Brigue sise dans le Haut-Valais. Annelore Sarbach est une comédienne renommée qui travaille depuis des années sur la scène artistique germanophone à Bâle, Berlin, Berne, Bochum, Munich ou encore Zurich, a indiqué mardi l'Etat du Valais.

Quant aux prix d’encouragement, ils vont à l’historienne Jasmina Cornut, au danseur Simon Crettol et au musicien Andreas Zurbriggen. Enfin, le prix spécial est décerné à Carole Pont et à Céline Guibat, du bureau Mijong à Sion et à Zurich. La cérémonie de remise des prix se tiendra en novembre dans le Haut-Valais.

