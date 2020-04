A l'instar d'autres festivals, Festi'neuch ne tiendra pas son édition 2020 du 11 au 14 juin. La décision, dans l'air depuis quelques jours, fait suite à une clarification apportée par le Conseil d'Etat neuchâtelois concernant les manifestations de grande envergure.

Les organisateurs ont fait connaître leur décision jeudi, dans la foulée d'un communiqué gouvernemental précisant qu'aucune manifestation réunissant plusieurs centaines de personnes ne pourrait se dérouler jusqu'à la fin du printemps, soit jusqu'au 20 juin. Les billets achetés seront remboursés, selon des modalités communiquées ultérieurement.

La décision suscite évidemment une "grande tristesse" dans les rangs des organisateurs du festival se déroulant à Neuchâtel. "Mais la sécurité des bénévoles, du public, des partenaires et des artistes doit bien sûr primer", explique la direction, qui précise que la manifestation se relèvera et reviendra en 2021, "pour continuer à rassembler les gens autour de la musique".

Solidarité de mise

A noter que les billets achetés pour l'édition 2020 ne seront pas valable l'an prochain. Festi’neuch est une institution à but idéal et non lucratif, autofinancée à 95%. "Nous espérons donc pouvoir compter sur la solidarité du public, des autorités, de nos sponsors et de nos partenaires pour traverser cette phase délicate", poursuit le communiqué.

En apportant des précisions jeudi, le Conseil d'Etat neuchâtelois a permis aux organisateurs concernés d'intégrer les conséquences des mesures arrêtées sur le plan fédéral. La levée de l’interdiction de telles manifestations ne pourra pas survenir avant le 21 juin au plus tôt, a indiqué la Chancellerie d'Etat.

NIFFF en question

Les étapes d’assouplissement définies par la Confédération ne peuvent être fixées avec un intervalle inférieur à deux ou trois semaines, afin d'assurer l’évaluation des effets de l’étape précédente. Les organisateurs se verront retirer leur autorisation et n'en obtiendront aucune nouvelle. Les frais facturés seront annulés ou remboursés.

Outre Festi'neuch, les organisateurs de la Plage des Six Pompes, prévue début août à La Chaux-de-Fonds et dédiée aux arts de la rue, ont annoncé renoncer mercredi. Parmi les grands événements dans le canton, il reste maintenant à déterminer le sort du Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), dont la 20e édition est agendée du 3 au 11 juillet.

