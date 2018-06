Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 20 juin 2018 11:52 20. juin 2018 - 11:52

"Valon Behrami va bien. Il s'est entraîné avec l'équipe avant de travailler individuellement." Entraîneur-assistant de l'équipe de Suisse, Antonio Manicone se veut rassurant: le héros jouera vendredi.

"Valon se connaît parfaitement. Il a une immense expérience. Nous ne pouvons que nous montrer optimistes", poursuit l'adjoint de Vladimir Petkovic qui, pour l'une des toutes premières fois, est sorti de l'ombre. Antonio Manicone cultive une discrétion dans son rôle de no 2 qui peut trancher avec ce que l'on avait pu connaître sous d'autres gouvernances, et cela n'est peut-être pas plus mal.

"Je travaille depuis six ans avec Vladimir Petkovic. C'est un grand entraîneur, une grande personne aussi, souligne le Milanais de 51 ans. Il bénéficie d'une très grande capacité d'écoute. Il sait que je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Nos différents points de vue sont parfois nécessaires pour nourrir la réflexion. Et au final, il est bien sûr évident qu'il tranche."

Antonio Manicone n'a, bien sûr, pas voulu dévoiler si le onze de départ pour vendredi contre la Serbie était déjà arrêté. Il a, en revanche, souligné que le nul obtenu par la Suisse dimanche contre le Brésil ne modifiera pas l'approche tactique des Serbes vendredi à Kaliningrad.

"Même s'ils doivent gagner pour prendre une véritable option sur leur qualification, je ne crois pas qu'ils joueront d'une manière différente. Ils ne vont pas ouvrir le jeu. Ils vont nous attendre. En revanche, ils livreront sans doute un baroud dans les dix dernières minutes s'il y a match nul."

"Quant à nous, nous chercherons à imposer notre football, poursuit-il. Mais en face, il y aura une équipe que je trouve fort complète avec du physique, de la technique et de l'expérience." Mais malgré cette ultime précision, on a le sentiment qu'Antonio Manicone dégage, lui aussi, cette force tranquille que l'on perçoit de plus en plus dans le camp suisse.

