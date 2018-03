Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 septembre 2014 21:05 15. septembre 2014 - 21:05

Apple a reçu des précommandes portant sur plus de 4 millions d'exemplaires de son nouvel iPhone dans les vingt quatre heures suivant sa présentation. Ce sont "les plus grosses précommandes dans l'histoire de l'iPhone", souligne Apple, qui qualifie ce chiffre de quatre millions de "record".

Dans son communiqué diffusé lundi, le groupe informatique à la pomme n'a en revanche pas précisé lequel des deux modèles (l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus) avait reçu le plus de demandes.

Vendredi dernier, l'AFP avait constaté que les délais de livraison annoncés pour l'iPhone 6 Plus, doté d'un grand écran de 5,5 pouces, atteignaient déjà trois à quatre semaines. Et ce pour presque tous les modèles proposés sur les boutiques en ligne d'Apple aux Etats-Unis, en France et en Allemagne.

"La demande pour les nouveaux iPhone dépasse les stocks disponibles", ajoute lundi le groupe informatique.

Réception dès vendredi

Les premiers consommateurs vont recevoir leur téléphone dès vendredi. Soit le même jour où l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus seront commercialisés dans les boutiques Apple à partir de 08h00 locales dans chacun des 20 pays (Etats-Unis, Europe, Nouvelle-Zélande, et au Moyen-Orient) choisis par Apple.

Les modèles précédents (5S et 5C) s'étaient écoulés l'an dernier à 9 millions d'exemplaires sur les trois premiers jours. Mais les analystes s'attendent à ce que ce record soit battu cette année, avec une vague plus importante que dans le passé d'achats de remplacement par les utilisateurs actuels d'iPhone.

