Ce contenu a été publié le 17 octobre 2009 12:36 17. octobre 2009 - 12:36

San Francisco (Etats-Unis) - Le groupe informatique américain Apple a annoncé qu'il autorisait désormais les entreprises à vendre du contenu ou des services via des applications gratuites pour son téléphone iPhone et son baladeur iPod Touch. Ce changement de politique est une aubaine pour les magazines et les journaux.

Ces derniers pourraient ainsi profiter du contenu mis en ligne gratuitement pour attirer des lecteurs et leur vendre ensuite des articles à l'unité ou en s'abonnant.

Jusqu'à présent, Apple avait interdit l'utilisation des applications gratuites pour iPhone dans le but de vendre du contenu payant.

Ce changement de politique intervient alors que des rumeurs indiquent que Apple pourrait sortir une tablette numérique début 2010 qui pourrait servir aussi de lecteur numérique et qui donnerait accès à des applications gratuites et payantes.

