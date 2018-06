Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juin 2018 00:30 05. juin 2018 - 00:30

Le groupe Apple a annoncé lundi vouloir empêcher les applications et sites internet de pister les utilisateurs de ses appareils via les "cookies". Ce tacle est adressé en particulier à Facebook, toujours empêtré dans le scandale des données personnelles.

"Nous pensons que vos données privées doivent rester privées", a déclaré lundi Craig Federighi, un des dirigeants d'Apple, en charge des logiciels. Et "nous pensons que vous devez contrôler qui les voit", a-t-il ajouté lors de la conférence annuelle des développeurs à San José, près de San Francisco.

"Il semble que les ('cookies' liés au) bouton 'J'aime' (de Facebook) puissent être utilisés pour vous pister" sur internet, a-t-il dit. "Donc, cette année, nous y mettons fin", a-t-il ajouté.

Les "cookies" sont des petits blocs d'informations échangés entre l'appareil de l'internaute et le site internet pour que ce dernier reçoive des informations sur sa fréquentation. Ils permettent de suivre l'internaute de page web en page web.

Accord explicite

Par exemple, si un internaute clique sur l'icône "J'aime" ou "Partager" de Facebook placée sous un contenu (article, publicité) présenté sur une page web quelconque, Facebook reçoit des informations (anonymes) relatives à l'usager qui a cliqué.

Dans le moteur de recherche d'Apple, Safari, le nouveau système "intelligent de prévention du pistage" aidera désormais à "empêcher ces boutons des réseaux sociaux et (les fonctions qui permettent de commenter un contenu) de pister les utilisateurs sans leur permission", a encore expliqué la marque à la Pomme dans un communiqué.

Concrètement, des boîtes de dialogue demanderont à l'utilisateur s'il est d'accord pour que ses informations partent vers des sites et applications. "Il va devenir beaucoup plus difficile pour les entreprises de données d'identifier votre appareil et de vous pister", a ajouté M. Federighi.

"Toutes ces protections figureront dans (le nouveau système d'exploitation pour ordinateur Mac) Mojave et dans (le système d'exploitation mobile) iOS 12" qui sortent cette année, a précisé lors de la conférence M. Federighi.

"Ne pas déranger"

Cette annonce intervient alors que Facebook s'est dit lundi "en désaccord" avec les conclusions du quotidien The New York Times, selon lequel les fabricants de smartphones auraient pu avoir accès aux données personnelles des utilisateurs sans obtenir leur consentement en installant une interface Facebook sur leur smartphone.

Facebook est cloué au pilori depuis mi-mars pour avoir laissé échapper les données personnelles de dizaines de millions d'usagers à leur insu vers la firme Cambridge Analytica, liée à la campagne présidentielle de Donald Trump aux Etats-Unis en 2016.

Apple a aussi annoncé lundi, un mois après des déclarations similaires de Google, vouloir aider l'utilisateur à la déconnexion numérique grâce, paradoxalement, à son ... smartphone, en améliorant notamment la fonction "Ne pas déranger", en permettant de rejeter plus facilement les notifications des applications, ou encore en contrôlant et en limitant le temps passé sur son smartphone.

Neuer Inhalt Horizontal Line