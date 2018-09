Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 22:55 23. septembre 2018 - 22:55

Pas brillant mais suffisant. Cinq jours après son décevant revers à Liverpool en Ligue des champions, le PSG a poursuivi son sans-faute en Ligue 1 en battant Rennes 3-1 lors de la 6e journée.

Rennes a ouvert le score sur un but contre son camp d'Adrien Rabiot dès la 12e minute, mais l'Argentin Angel Di Maria (45e), Thomas Meunier (61e) et la recrue estivale Eric Maxim Choupo-Moting (83e), auteur de son premier but sous le maillot parisien, ont permis à Paris de s'imposer.

L'entrée en jeu de l'ancien Parisien Hatem Ben Arfa à la 61e côté rennais n'a rien changé.

Dans le duel des Olympiques, c'est Lyon qui s'est montré le plus en jambes. Les joueurs de Bruno Genesio l'ont emporté 4-2 à domicile. Deux buts de Traoré entre la 50 et la 60e ont permis aux Gones de prendre le large.

Neuer Inhalt Horizontal Line