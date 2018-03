Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

30. juin 2010 - 21:14

Ryad - Soucieuse de ne pas laisser la Coupe du monde faire oublier aux Saoudiens leurs cinq prières quotidiennes, la police religieuse a installé des "mosquées mobiles" à Ryad. Elles doivent leur permettre de prier pendant les matches.

Les hommes de "la Commission de la promotion de la vertu et de la prévention du vice" ont déroulé des tapis de prière devant les cafés huppés de Ryad, où les hommes se rassemblent chaque soir depuis le début du Mondial.

Ces "mosquées mobiles" ont pour but de s'assurer que les fidèles n'oublieront pas d'accomplir la prière du coucher du soleil, qui intervient pendant le match de la journée. Mardi, l'appel à la prière est ainsi intervenu alors que le Japon et le Paraguay procédaient à la séance des tirs au but.

Conformément aux règles en vigueur dans le royaume ultraconservateur, selon lesquelles tous les établissements doivent fermer à l'heure de la prière, les téléviseurs géants du café La Caverna à Ryad qui retransmettaient le match ont été éteints.

La police religieuse a déroulé les tapis sur le trottoir, alors que l'appel à la prière était répercuté par des mégaphones installés sur l'une de leurs camionnettes, équipée également de robinets pour permettre aux fidèles d'effectuer leurs ablutions.

