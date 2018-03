Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27 février 2018

Arbonia a étoffé sa rentabilité l'an dernier, après sa vaste transformation. Le bénéfice net de l'équipementier du bâtiment thurgovien s'inscrit à 37,6 millions de francs, contre 5,4 millions une année plus tôt.

Comme annoncé en janvier, le chiffre d'affaires a crû de 38,5% à 1,38 milliard de francs, indique mardi Arbonia. Le groupe basé à Arbon (TG) s'est recentré sur ses activités-clés des techniques du bâtiment, des portes et fenêtres, tirant aussi profit des acquisitions.

Avec le secteur Portes de Looser et du groupe Koralle, le chiffre d'affaire a gagné 2,6%, hors effets de change et acquisitions. Pour 2018, une croissance organique de près de 3% est attendue et un résultat brut d'exploitation EBITDA supérieur à 110 millions.

