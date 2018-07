Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Jorge Sampaoli n'a finalement pas survécu à l'échec de l'Argentine, sortie en 8e de finale de la Coupe du monde par ses futurs vainqueurs français.

La Fédération argentine a mis un terme à sa collaboration avec le technicien de 58 ans dimanche. Sampaoli était en poste depuis un peu plus d'une année. Ses débuts avaient été convaincants, l'Argentine ayant arraché in extremis son ticket pour le Mondial russe grâce à quatre matches consécutifs sans défaite. Mais l'Albiceleste a déçu sur le plan du jeu dans cette Coupe du monde (une victoire en quatre sorties, neuf buts encaissés), et le coaching de son entraîneur a été justement décrié.

La Fédération avait pourtant maintenu sa confiance en Jorge Sampaoli dans un premier temps après l'élimination de l'Argentine. Mais sa position était intenable. Le bilan du sélectionneur - qui devrait récupérer quelque 2 millions de dollars après ce limogeage - est d'ailleurs bien maigre au final: il n'a fêté que deux succès en huit matches officiels...

