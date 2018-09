Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 septembre 2018 11:21 26. septembre 2018 - 11:21

Ariane 5 a célébré son 100e tir avec succès en Guyane. Le lanceur lourd européen, d'une masse de 780 tonnes au décollage, a placé sur orbite deux satellites de télécommunications.

Le lanceur s'est arraché du sol guyanais mercredi à 00h38 à la fin de la fenêtre de tir depuis le centre spatial de Kourou. Il s'est élevé verticalement durant environ 13 secondes, traversant la nuit guyanaise avant de s'orienter vers l'Est.

Un peu plus de 28 minutes après son décollage, la fusée s'est séparée du satellite Horizons 3e qui complétera le réseau d'Intelsat et permettra la fourniture de services haut débit de nouvelle génération dans la région Asie-Pacifique ainsi qu'une couverture plus large de l'océan Pacifique .

La mise en orbite du second satellite, Azerspace-2/Intelsat 38, a été effectuée 42 minutes après le décollage. Ce satellite multifonction doit notamment permettre de répondre à la demande croissante en service de télédiffusion directe (DTH) et en services de télécommunications pour les gouvernements et privés en Europe, Asie centrale et du sud, au Moyen-Orient et en Afrique sub-saharienne.

L'heure de la retraite

En service depuis 22 ans, Ariane 5 est auréolée depuis plusieurs années d'une réputation de fiabilité. Mais l'heure de la retraite approche. Trop coûteuse à produire, pas assez polyvalente, elle va devoir céder peu à peu la place, entre 2020 et 2023, à sa remplaçante Ariane 6, plus adaptée au paysage spatial mouvant et très concurrentiel de ce début de siècle.

Ariane 5 porte maintenant à 95 le nombre de lancements parfaitement réussis et a placé sur orbite 207 satellites, selon Arianespace . Il y a eu deux vrais échecs, deux échecs partiels et en janvier 2018, la fusée a placé sur une orbite dégradée deux satellites, mais ceux-ci sont parvenus ensuite à rejoindre l'orbite visée.

Succédant à Ariane 4, moins puissante, Ariane 5 a connu des débuts difficiles. Lors du vol inaugural en 1996, la fusée explose peu après le décollage. Toute la Guyane se souvient encore de cette image de forces de l'ordre avec des masques à gaz le 4 juin 1996 à Sinnamary à 60 km à l'Est de Kourou.

Nouvel échec cuisant en 2002 pour le vol inaugural de la version lourde ECA. "Le moteur n'a pas tenu le choc et la fusée est retombée dans l'océan", raconte à l'AFP Hervé Gilibert, actuel directeur technique d'ArianeGroup, la coentreprise Airbus-Safran créée en 2014 pour développer Ariane 6.

Redresser la barre

"Nous avons mis trois ans pour redresser la barre", se souvient cet ingénieur qui venait alors de prendre les commandes du programme. La fusée européenne a alors vécu un âge d'or, car pendant des années les lanceurs américains, avec la navette spatiale et l'Atlas, se sont concentrés sur le marché institutionnel domestique.

La création de la société SpaceX d'Elon Musk, menant de front lancements institutionnels et lancements commerciaux avec son Falcon 9, a bouleversé le paysage.

L'Europe spatiale a réagi en décidant de construire un lanceur plus compétitif pour résister à l'arrivée sur le marché commercial des lanceurs américains. Le coût de production d'Ariane 6 sera 40% moins élevé que celui d'Ariane 5. Le vol inaugural de la future fusée européenne est prévu en 2020.

En attendant, SpaceX a détrôné Arianespace en nombre de lancements en 2017 et l'écart s'est creusé en 2018. "Nous devons faire face à une concurrence d'une intensité sans précédent", reconnaît le patron d'Arianespace, Stéphane Israël .

D'ici sa retraite définitive en 2023, Ariane 5 devrait être lancée un peu moins d'une vingtaine de fois. "Je pense qu'elle devrait battre d'une courte tête Ariane 4", qui a connu 116 lancements, indique-t-il.

