Ce contenu a été publié le 10 octobre 2012 18:23 10. octobre 2012 - 18:23

Cyclisme - Lance Armstrong se trouve de plus en plus dans la tourmente. L'Américain, vainqueur de sept Tours de France, fait l'objet d'un rapport de plus de 1000 pages qui conclut à un usage massif de dopage.

L'équipe cycliste US Postal de Lance Armstrong avait "monté le programme de dopage le plus sophistiqué, professionnel et réussi, jamais vu dans l'histoire du sport", a annoncé l'Agence américaine antidopage (USADA) dans un communiqué.

Les preuves sont "accablantes et représentent plus de 1000 pages, avec des témoignages sous serment de 26 personnes, dont 15 coureurs ayant eu connaissance des activités de dopage au sein de l'US Postal".

"Parmi les preuves dont nous disposons figurent des documents tels que des relevés de paiements, des courriers électroniques, des données scientifiques et des résultats de tests de laboratoire, qui démontrent l'usage, la possession et la redistribution de produits dopants par Lance Armstrong."

"(Les preuves) confirment la désolante vérité au sujet des activités trompeuses de l'US Postal, une équipe qui a reçu des dizaines de millions de dollars de la part des contribuables américains", ajoute l'USADA.

Lance Armstrong a toujours nié s'être dopé mais a renoncé en août à contester les soupçons pesant sur lui, ce qui a accéléré la procédure de l'USADA. L'UCI doit encore se prononcer sur l'affaire.

