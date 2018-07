Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

3 juillet 2018

L'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak a été arrêté mardi dans le cadre de l'enquête sur la volatilisation de milliards de dollars d'un fonds d'Etat qu'il avait créé voici près de dix ans, ont annoncé les enquêteurs. Il a été appréhendé à son domicile.

L'ancien chef de gouvernement devrait se voir signifier mercredi son inculpation en lien avec l'enquête sur SRC International, une ancienne filiale du fonds souverain 1MDB (1Malaysia Development Berhad).

Depuis la victoire de l'opposition aux législatives et l'élection surprise de Mahathir Mohamad en mai, Najib Razak s'est vu interdire de quitter la Malaisie dans le cadre de l'enquête 1MDB. Il a été interrogé par les services anti-corruption et des perquisitions ont été menées dans ses résidences.

Créé par Najib Razak en 2009, 1MDB fait l'objet d'enquêtes dans au moins six pays, dont la Suisse, Singapour et les Etats-Unis, pour blanchiment d'argent et corruption.

