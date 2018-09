Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 septembre 2018 11:12 21. septembre 2018 - 11:12

Les centres d'accueil sur les îles grecques sont dépassés par le nombre d'arrivées de migrants et réfugiés et l'ONU appelle à davantage de collaboration avec ce pays (archives).

Plus de 850 enfants migrants et réfugiés sont arrivés chaque mois sur les îles grecques de janvier à août, une augmentation d'un tiers par rapport à la même période. Ils se trouvent dans des conditions "dangereuses", a dit vendredi à Genève un responsable de l'ONU.

Cette situation les menace et le personnel dans les centres qui les accueillent est "dépassé", a dit devant la presse le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) dans ce pays. Certains ont passé plus d'un an sur ces sites, alors que la loi prévoit 25 jours au maximum.

S'il salue la générosité des autorités grecques, le représentant de l'UNICEF dit que "ce n'est pas suffisant". Et d'appeler l'UE à augmenter le nombre de réinstallations de ces enfants. D'autant plus que davantage d'arrivées sont attendues dans les prochains mois.

Les enfants n'ont pas un accès adapté à l'éducation, au logement, à la nourriture ou à la santé. De même que 80% du total migrants et réfugiés dans ces centres. Deux sites accueillent notamment environ 13'000 personnes au total, plus de trois fois leur capacité. Parfois, 70 personnes se partagent une toilette.

Le responsable appelle à acheminer les enfants affectés "sans délai" sur le continent. Ce dispositif est retardé en raison d'un manque d'infrastructures. Dans ces camps, l'UNICEF soutient des centaines de personnes chaque jour.

