Ce contenu a été publié le 23 août 2011 17:22 23. août 2011 - 17:22

Football - Un peu plus d'une semaine après le départ de Fabregas à Barcelone, Arsenal a perdu un autre de ses joueurs majeurs. Samir Nasri est en route pour ManCity pour environ 30 millions.

La nouvelle était attendue et a été officialisée en début d'après-midi sur le site internet des Gunners. "Arsenal peut confirmer qu'il a trouvé un accord pour le transfert de Samir Nasri à Manchester City", a indiqué le club dans un communiqué, ajoutant que le Français, arrivé à Londres en 2008 en provenance de Marseille, devait encore passer la visite médicale réglementaire avant de parapher son nouveau contrat.

Il est peut-être trop tôt pour parler de déclin des Gunners mais la signature de Nasri à City, venant après celle de Fabregas au Barça, est bel et bien synonyme de défiance vis-à-vis de l'une des places fortes du football anglais. Sans trophées depuis 2005 et régulièrement devancé sur la scène nationale par le duo Manchester United-Chelsea, Arsenal a cédé encore plus de terrain la saison dernière en Premier League, prenant seulement la 4e place juste derrière les nouveaux riches de City, propriété d'un membre de la famille régnante d'Abou Dhabi. De quoi faire réfléchir les jeunes vedettes du club courtisées par d'autres grands d'Europe et pas prêts à sacrifier leur carrière juste par fidélité à Wenger.

"La décision est logique, surtout au niveau financier, s'est défendu Wenger à la BBC. Moi surtout, je veux des joueurs qui ne sont pas sur le terrain tout en pensant que le lendemain, ils seront peut-être partis." A 24 ans, Nasri a lui estimé qu'il n'avait pas de temps à perdre s'il voulait commencer à remplir un palmarès vierge de tout trophée. Nominé pour le titre de meilleur joueur du Championnat d'Angleterre la saison dernière, l'ancien Marseillais souhaitait franchir un cap décisif dans sa carrière.

