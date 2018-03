Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 22:42 01. mars 2018 - 22:42

Le chemin de croix se poursuit pour Arsenal ! Cinq jours après leur défaite 3-0 devant Manchester City en finale de la Coupe de la Ligue, les Gunners ont encore bu la tasse face au même adversaire.

La formation d'Arsène Wenger s'est inclinée comme à Wembley sur ce score de 3-0 à l'Emirates pour le compte du championnat. Relégués à... 30 points de Manchester City et à 10 points de la quatrième place - la dernière qualificative pour la Ligue des Champions -, Arsenal n'a plus le choix pour sauver sa saison: gagner l'Europa League pour s'ouvrir à nouveau les portes de la Ligue des Champions. Autant dire que la double confrontation en huitième de finale contre le Milan AC s'annonce sulfureuse pour un club au bord du précipice.

Manchester City s'est montré "clinique" pour rafler la mise grâce aux réussites de Bernardo Silva (15e), David Silva (28e) et Leroy Sané (33e). Titularisé au sein d'une équipe sans âme et qui a vu Aubameyang rater un penalty juste après la pause, Granit Xhaka a, comme dimanche, subit le match. Le Bâlois est de plus en plus la cible des critiques, notamment celles très acérées de l'ancien Gunner Martin Keown.

