Le rêve d'Ashleigh Barty s'est envolé sous la canicule de Melbourne. La no 1 mondiale n'offrira pas à son pays un titre du simple dames de l'Open d'Australie espéré depuis 42 ans.

Titrée à Adelaide avant les trois coups de cet Open d'Australie, Ashleigh Barty s'est inclinée 7-6 (8/6) 7-5 devant Sofia Kenin (no 14). L'Américaine affrontera samedi en finale Garbiñe Muguruza (WTA 32) qui a, elle aussi, provoqué la surprise. L'Espagnole a battu 7-6 (10/8) 7-5 la Championne de WImbledon Simona Halep (no 4).

Née à Moscou mais très vite émigrée aux Etats-Unis avec ses parents qui n'avaient plus que 286 dollars en poche, Sofia Kenin a sauvé deux balles de premier set et deux balles de second set avant d'arriver à ses fins. "Ashleigh Barty est si difficile à battre, lâche-t-elle. Je rêve d'une telle finale depuis que j'ai cinq ans... Je n'ai pas de mots. J'ai travaillé très dur pour en arriver là."

Garbiñe Muguruza revient, elle, de très loin. La Genevoise d'adoption peut devenir, après une année 2019 bien terne, la troisième joueuse non classée à cueillir le titre à Melbourne après l'Australienne Chris O'Neil en 1978 et Serena Williams en 2007. Face à Simona Halep, elle a eu les nerfs les plus solides dans un match riche en rebondissements qui a vu la Roumaine se procurer quatre balles de premier set et servir pour le gain de la deuxième manche à 5-4.

Cette finale entre Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza sera la quatrième de rang dans un tournoi du Grand Chelem sans la présence de l'une des cinq premières joueuses mondiales. Ce constat souligne que tout est vraiment possible dans le tennis féminin aujourd'hui et qu'une joueuse comme Belinda Bencic, si proche du Graal l'été dernier à New York, pourrait, pourquoi pas, jouer elle aussi une grande finale.

Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza n'ont été opposées qu'à une seule reprise par le passé. L'Américaine s'était imposée 6-0 2-6 6-2 en octobre dernier au premier tour à Pékin. Mais c'était avant que l'Espagnole ne se place à nouveau sous la férule de Conchita Martinez, qui l'avait emmenée à la victoire à Wimbledon en 2017, et qu'elle ne grimpe jusqu'au sommet du Kilimandjaro. Deux épisodes qui ont modifié pour le meilleur le cours de sa carrière.

