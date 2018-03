Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Strasbourg - Victime des lenteurs de la justice bernoise, un assassin recevra 2000 euros de tort moral. La Cour européenne des droits de l'homme oblige la Confédération à lui verser en plus 2150 euros pour ses frais.

Ce meurtrier d'origine balkanique purge sa peine dans un pénitencier zougois après un meurtre commis il y a une dizaine d'années. Il avait tué de deux coups de feu une connaissance qui avait refusé de participer à une escroquerie.

En 2001, il avait écopé de quinze ans et six mois de réclusion par le Tribunal de Berne Laupen. La Cour suprême du canton de Berne avait confirmé le verdict mais n'avait rendu ses considérants que quinze mois plus tard.

Un délai qualifié d'"excessif" par les juges de Strasbourg, qui observent que la version motivée d'un jugement doit être rendue dans un délai de soixante jours.

La Cour européenne admet encore une autre violation de la Convention des droits de l'homme et reproche à la justice de n'avoir pas entendu l'accusé de manière "équitable".

Après l'envoi de son mémoire de recours au Tribunal fédéral, le Ministère public bernois et la Cour suprême avaient omis de lui envoyer leurs dupliques, dont il n'a pas eu connaissance.

