Ce contenu a été publié le 1 juillet 2018 14:52 01. juillet 2018 - 14:52

Thomas Lüthi (Honda) n'a fini que 20e au Grand Prix des Pays-Bas à Assen. Le Bernois n'a toujours pas inscrit le moindre point au championnat cette saison. Son avenir dans la catégorie semble fermé.

Loin devant, la course a été magnifique et marquée par de multiples dépassements. C'est finalement Marc Marquez (Honda) qui s'est imposé et a renforcé sa place de leader du championnat. Le podium a été complété par deux autres Espagnols, Alex Rins (Suzuki) et Maverick Vinales (Yamaha).

Marquez, qui s'est imposé pour la 65e fois de sa carrière et la 39e en MotoGP, compte désormais 140 points, soit 41 de plus que Valentino Rossi (Yamaha), 5e de la course dans la cathédrale de la moto, et devant 105'000 spectateurs. Le vétéran italien attend une victoire depuis un an maintenant.

Dominique Aegerter (KTM) a inscrit deux points au championnat du monde en finissant 14e en Moto2. Le Bernois, qui était loin sur la grille, a effectué une course solide à défaut d'être brillante. Il a bénéficié de plusieurs abandons devant lui pour remonter.

L'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), leader du championnat, s'est imposé devant le Français Fabio Quartararo (Speed Up) et l'Espagnol Alex Marquez (Kalex). Bagnaia, vainqueur à quatre reprises en 2018, compte 16 points d'avance sur Miguel Oliveira (KTM), 6e à Assen.

L'Espagnol Jorge Martin (Honda) a gagné la course en Moto3, fêtant son quatrième succès de la saison. Il a aussi repris la tête du championnat avec 2 points d'avance sur l'Italien Marco Bezzecchi (KTM), qui a chuté dans le dernier tour.

