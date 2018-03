Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

25 février 2018

Les Pittsburgh Penguins ont marqué cinq buts sur la glace de Florida mais se sont tout de même inclinés dans le temps réglementaire en Championnat de NHL.

Le héros de ce match qui a vu la victoire 6-5 des Panthers fut le Russe Evgueni Dadonov avec trois buts.

Denis Malgin se trouve à l'origine de ce festival de buts à Sunrise. Le Soleurois a préparé le 1-0 à la 4e minute avec un assist pour Vincent Trochek. C'est le huitième assist de l'international helvétique cette saison.

Les New Jersey Devils avec Nico Hischier et sans Mirco Müller, ont été menés juqu'au troisième tiers-temps 0-1 par les New York Islanders. Kyle Palmieri a retourné le score avec un doublé en deux minutes et demie pour un succès 2-1 des Devils.

