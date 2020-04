Il devrait être à nouveau possible de pratiquer des activités sportives sans contact physique, comme le tennis ou le golf, dès le 1er mai.

C'est ce qu'a annoncé la Ministre des sports Viola Amherd mercredi lors de la conférence de presse du Conseil fédéral. La grande importance du sport pour la santé mentale et physique est incontestée, a-t-elle déclaré. Le besoin d'une mise en œuvre rapide d'une stratégie de sortie pour le sport est grand pour la population, les associations sportives et les ligues professionnelles. Le travail sur cette stratégie est donc intensif.

Pour la Conseillère fédérale, l'objectif est de faire en sorte que les activités sportives où il est possible d'éviter les contacts physiques et de respecter les règles d'hygiène et de distanciation sociale puissent reprendre dès début mai. Il s'agit du tennis et du golf, mais certainement pas du rugby ou du football américain.

Un groupe de travail composé d'experts, de représentants des cantons et des communes, de l'Office fédéral de la santé publique et de l'Office fédéral des sports travaille depuis la semaine dernière sur un concept de mesures d'assouplissement dans le sport. Le DDPS proposera au Conseil fédéral une modification de l'ordonnance 2 à cet effet d'ici la fin avril, soit plus tôt que prévu. Si le Conseil fédéral approuve le concept, certaines activités sportives seraient alors à nouveau possibles dès le début du mois de mai.

