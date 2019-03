Le projet de loi prévoit une hausse de 50 francs des franchises dès que les coûts bruts moyens des prestations par assuré auront dépassé treize fois la franchise ordinaire. La franchise la plus basse passerait ainsi de 300 à 350 francs et celle la plus haute de 2500 à 2550 francs (photo symbolique).

KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

(sda-ats)