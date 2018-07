Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 5 juillet 2018 21:13 05. juillet 2018 - 21:13

Mujinga Kambundji a battu son record de Suisse du 100 m jeudi soir à Athletissima !

Cinquième d'une course remportée par Marie-Josée Talou en 10''90, la Bernoise a réalisé 11''03, améliorant de quatre centièmes une marque qu'elle avait établie pour la première fois lors des Mondiaux 2015 de Pékin.

La médaillée de bronze du 60 m des derniers Mondiaux en salle devient ainsi la troisième meilleure performeuse européenne de la saison, derrière la Britannique Dina Asher-Smith (10''92) et la Néerlandaise Dafne Schippers (11''01). "Je me sens tellement bien. Je n'étais pas sûre de pouvoir aller vite, mais j'espérais battre le record aujourd'hui. Ca confirme que je tiens la forme", a souligné au micro de la RTS une Mujinga Kambundji qui estime avoir des chances de médaille dans trois disciplines (100, 200 et 4x100 m) lors des Européens de Berlin en août prochain. Et qui devrait bientôt passer sous les 11''.

Auteur d'un nouveau record de Suisse du 400 m plat dimanche à La Chaux-de-Fonds (50''52), Lea Sprunger n'est pour sa part pas parvenue à doubler la mise et devra patienter avant d'effacer les 54''25 d'Anita Protti sur 400 m haies. La Vaudoise a néanmoins signé le meilleur chrono européen de l'année sur les haies basses, en 54''79, soit un centième de mieux que la Britannique Eilidh Doyle.

Elle a terminé au 7e rang d'une course très relevée, remportée par l'Américaine Shamier Little en 53''41. "C'était une course tout en sécurité et en contrôle. C'est bon pour reprendre confiance sur les haies. Mais il faudra désormais prendre plus de risques", a expliqué son coach Laurent Meuwly.

