La Diamond League a surpris son monde en agendant Athletissima le 2 septembre. Alors, tous à la Pontaise le 2 septembre? "Non", coupe Jacky Delapierre, contacté par Keystone-ATS.

"Si nous arrivons à mettre sur pied notre projet, ce ne sera pas dans le stade olympique. Et ce ne sera pas un meeting. Mais nous attendons les annonces du 27 mai avant de communiquer", explique le patron d'Athletissima, qui avait annoncé le 30 avril l'annulation de l'édition 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Car, même si de nombreuses personnes souhaitent retrouver le chemin des stades, il ne faut pas oublier que l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes court jusqu'à la fin du mois d'août. Et que le Conseil fédéral, à l'issue de sa séance du 27 mai, présentera la suite des mesures à adopter selon l'évolution de la situation sanitaire en Suisse. Et bien entendu, si certaines limites étaient levées, cela changerait la donne.

"Cela fait trois semaines que l'on est sur un projet Diamond League, ajoute Jacky Delapierre. On a deux projets, dont un qui n'est pas trop compliqué à mettre en place. On bosse bien avec nos partenaires. On a des idées hors stade. Si on peut l'organiser, ce sera un peu différent de ce qui se fait, mais je n'ai pas encore toutes les pièces du puzzle. Ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas une question d'argent, parce que l'on ne va rien gagner."

