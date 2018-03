Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

13. avril 2014 - 09:08

Genève - Les Atlanta Hawks se sont qualifiés pour les play-off NBA pour la septième année consécutive après leur victoire devant Miami 98-85, samedi.

Grâce à cette 37e victoire de la saison, ils se sont emparés du dernier billet disponible pour les play-off à l'Est. Atlanta s'est assuré à la 8e place et ne peut donc plus être rejoints par les New York Knicks, dont le bilan affiche 34 victoires et 43 défaites avec trois matches de saison régulière encore à jouer.

Les Knicks sont la 6e franchise la plus souvent présente en play-off avec 38 participations. C'est la première fois dans sa carrière que la star des Knicks, Carmelo Anthony, ne disputera pas les play-off.

La franchise de New York espère renouer avec son glorieux passé grâce à Phil Jackson, ancien entraîneur des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers, qui a été nommé le mois dernier président des Knicks.

