Ce contenu a été publié le 21 juin 2018 18:40 21. juin 2018 - 18:40

Stan Wawrinka le dit depuis le début de l'année: il a besoin d'enchaîner les matches pour retrouver son meilleur niveau.

Le Vaudois a ainsi accepté l'invitation des organisateurs du tournoi d'Eastbourne, qui commence ce week-end.

Sorti au 2e tour cette semaine au Queen's, mais en éprouvant de bonnes sensations, Wawrinka disputera donc un deuxième tournoi sur gazon avant d'aller s'attaquer à Wimbledon (2 - 15 juillet). "Je me réjouis de jouer à Eastbourne pour me réhabituer à disputer des points importants et pour me sentir à nouveau totalement bien sur le court", explique le Vaudois sur le site du tournoi.

Wawrinka n'a encore jamais foulé le central du Devonshire Park. Les deux éditions de ce tournoi 250 que l'ancien no 3 mondial a disputés se déroulaient à l'époque à Nottingham.

