Les attaques particulièrement sanglantes s'étaient déroulées le 21 avril dans trois hôtels de luxe de la capitale srilankaise Colombo et trois églises du pays (archives).

Le Sri Lanka a mis fin à l'état d'urgence proclamé après les attentats djihadistes de Pâques, a indiqué vendredi la présidence. Les attaques avaient fait 258 morts et près de 500 blessés.

Ces attaques particulièrement sanglantes s'étaient déroulées le 21 avril dans trois hôtels de luxe de la capitale srilankaise Colombo et trois églises du pays. Le président Maithripala Sirisena avait jusqu'ici prolongé tous les 22 du mois l'état d'urgence, qui permet d'élargir les pouvoirs de la police et des forces de sécurité pour l'arrestation et la détention de suspects.

Mais un membre du bureau de la présidence a confirmé que M. Sirisena "n'avait pas proclamé de nouvelle prolongation", confirmant ainsi que l'état d'urgence a pris fin jeudi.

Selon la police, toutes les personnes responsables des attentats ont été tuées ou arrêtées. Les attaques ont été attribuées à un groupe djihadiste local et revendiquées par l'organisation Etat islamique.

Neuer Inhalt Horizontal Line