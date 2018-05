Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Attention aux prises électriques étrangères et aux appareils bon marché ! Les règles suisses doivent être respectées. L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a prononcé 108 interdictions de vente l'an dernier.

Les appareils électriques destinés aux ménages privés, aux bureaux, aux entreprises d'artisanat et à l'industrie font l'objet de contrôles par pointage. En 2017, 1555 opérations de ce genre ont été menées chez les grands distributeurs, sur des marchés spécialisés, chez les fabricants et dans des foires ainsi que sur les sites Internet et dans les médias imprimés.

Des contrôles ont aussi été réalisés à la suite d'informations fournies par des consommateurs, des concurrents et des professionnels du domaine électrique. Au total 217 matériels présentant des défauts ont été répertoriés, soit 14% du total. Dans 117 cas, il s'agissait de défauts concernant la sécurité, a indiqué lundi l'ESTI.

108 interdictions

Cent huit interdictions de vente ont dû être prononcées en 2017. Elles concernaient entre autres des appareils électroménagers portables, des prises, des adaptateurs, des programmateurs, des batteries et chargeurs d'ordinateurs portables et de smartphones. Dans 23 cas, les fabricants et les commerces ont eux-mêmes retiré du marché les matériels concernés.

Dans 16 cas, des rappels et informations de sécurité ont été diffusés par le Bureau fédéral de la consommation. Ils concernaient des blocs multiprises, des chauffages électriques, des moniteurs, des luminaires, des rôtissoires, des adaptateurs de voyage, des détecteurs de fumée, des dispositifs pour cuire du pain, des imprimantes, des kits de karaoké et des ordinateurs portables.

Règles à respecter

L'ESTI profite de sa statistique annuelle pour rappeler quelques règles. La vente d'appareils électriques équipés de prises domestiques étrangères est interdite en Suisse. La prudence est de mise lors d'achats en ligne de produits très bon marché provenant de l'Extrême-Orient.

L'inspection fédérale recommande aux consommateurs de s'adresser à un commerçant ayant un service client compétent et joignable en Suisse lorsqu'ils achètent des appareils électriques. Il faut aussi vérifier qu'il existe un mode d'emploi pertinent. Un label, comme le signe de sécurité de l'ESTI, est également un gage de sécurité.

