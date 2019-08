Kilian Jornet a dynamité Sierre-Zinal. Le Catalan a pulvérisé le record de l'épreuve en 2h25'35 pour signer sa 7e victoire, tandis que Maude Mathys a également fait tomber le record chez les dames.

L'ultra-terrestre a frappé sur cette 46e édition. Pour sa deuxième course de l'année seulement, Kilian Jornet a envoyé le record du Néo-Zélandais Jonathan Wyatt (2h29'12) aux oubliettes. La marque de Wyatt sur la Course des cinq 4000 tenait depuis seize ans et Jornet a parfaitement justifié son statut de favori. Dix ans après sa première victoire, le Catalan a donc dû attendre ses 32 ans pour inscrire son nom tout en haut des tabelles chronométriques.

Parti très tôt à l'attaque, Jornet a fait cavalier seul pour finalement devancer l'Erythréen Petro Mamu, vainqueur en 2016, de 56''. Suspendu neuf mois pour dopage au fénotérol entre 2017 et 2018, l'Africain n'est guère apprécié au sein du peloton des coureurs de montagne.

Passé avec de l'avance sur le record au Weisshorn, Jornet a creusé l'écart là où il est imbattable, la descente.

Si la performance de Jornet vaut son lot de superlatifs, il convient également de faire honneur à Maide Mathys. La Vaudoise de 32 ans, triple championne d'Europe de course de montagne, a inscrit son nom au palmarès pour la première fois. Et pour bien faire, la citoyenne d'Ollon a fait valser le record de l'épreuve de 5'06! La Tchèque Anna Pichrtova, quadruple gagnante à Zinal, avait coupé la ligne en 2h54'26 lors de la course de 2008, Mathys a terminé en 2h49'20.

L'exploit de Maude Mathys est encore plus exceptionnel puisqu'elle se remettait d'une entorse subie il y a trois semaines. Elle avouait espérer battre son record (3h03'59) en visant 2h58. Autant dire que la Vaudoise n'est pas encore au point dans ses prédictions, mais elle ne va guère s'en plaindre.

