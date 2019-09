Un incendie d'origine indéterminée a causé la mort de 26 élèves et deux enseignants d'une école coranique des environs de la capitale libérienne Monrovia (photo prétexte).

Un incendie d'origine indéterminée a causé la mort de 26 élèves et deux enseignants d'une école coranique des environs de la capitale libérienne Monrovia dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué la présidence.

Les secours "ont indiqué au président qu'il y avait 28 victimes", a dit à l'AFP Solo Kelgbeh, porte-parole du président George Weah qui s'est rendu sur place mercredi matin. "Elles ont entre 10 et 20 ans. Il y avait seulement deux adultes, deux enseignants", a-t-il précisé.

Les proches venus chercher des nouvelles de leurs enfants se pressaient mercredi matin autour du bâtiment de plain-pied jaune et vert qui renferme une école et un internat et dont la toiture en tôle a brûlé, a constaté un correspondant de l'AFP.

Les enfants ont été surpris pendant leur sommeil, a dit à l'AFP Amadou Sherrif, un responsable de la communauté peule dans laquelle s'est produite le drame selon lui. Il a dit avoir été appelé sur place dans la nuit et avoir dénombré 37 enfants tués, et deux rescapés. Mais ce bilan n'a pas été confirmé par ailleurs.

Le président George Weah s'est rendu sur les lieux à Paynesville, faubourg de Monrovia.

"J'adresse mes prières aux familles des enfants qui sont morts la nuit dernière à Paynesville dans l'incendie qui a ravagé leur école", a tweeté le président libérien. "C'est un moment éprouvant pour les familles des victimes et pour tout le Liberia", a-t-il ajouté.

