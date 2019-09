Conseillers nationaux et conseillers aux Etats sont conviés jeudi soir à un apéritif de fin de législature. Alors qu'une majorité d'élus tremblent encore pour leur réélection, les 48 parlementaires qui ne se représentent pas peuvent faire leurs adieux.

La Chambre des cantons verra partir au minimum 19 de ses 46 sénateurs. Le PS perd six de ses douze conseillers aux Etats, le PDC cinq sur quatorze, le PLR quatre sur douze et l'UDC deux sur six. Les deux représentants du PBD et des Verts à la Chambre des cantons s'en vont également.

Plusieurs cantons auront deux nouveaux conseillers aux Etats: à Genève, Liliane Maury Pasquier (PS) et Robert Cramer (Verts) ne se représentent pas, idem à Neuchâtel pour Raphaël Comte (PLR) et Didier Berberat (PS), dans le Jura pour Anne Seydoux (PDC) et Claude Hêche (PS) et en Argovie pour Philipp Müller (PLR) et Pascale Bruderer Wyss (PS).

Unique représentante de son demi-canton, Anita Fetz (PS/BS) est sur le départ. Particularité appenzelloise, la succession d'Ivo Bischofberger (PDC/AI) est déjà réglée. L'ex-conseiller national PDC Daniel Fässler siège à la Chambre des cantons depuis début juin.

Vont encore quitter le "Stöckli" Fabio Abate (PLR/TI), Isidor Baumann (PDC/UR), Roland Eberle (UDC/TG), Joachim Eder (PLR/ZG), Peter Föhn (UDC/SZ), Jean-René Fournier (PDC/VS), Konrad Graber (PDC/LU), Claude Janiak (PS/BL), Werner Luginbühl (PBD/BE) et Géraldine Savary (PS/VD). Cette dernière tire sa révérence à cause de la polémique provoquée par ses liens avec le milliardaire Frederik Paulsen.

Pas de départ chez les Verts

Au National, ce sont 29 députés sur 200 qui ne se représentent pas. Seuls les Verts n'enregistrent aucun départ. L'UDC en compte huit sur 68. Le PS en perd sept sur 42 sièges, le PLR autant, mais sur 33 conseillers nationaux. Au PDC, quatre députés sur 30 tirent leur révérence. Le PVL compte deux défections sur huit et le PBD une sur sept.

Dans le détail, les départs se présentent comme suit:

UDC: Adrian Amstutz (BE), Beat Arnold (UR), Raymond Clottu (indépendant ex-UDC/NE), Hans Egloff (ZH), Sylvia Flückiger (AG), Ulrich Giezendanner (AG), Alice Glauser (VD), Markus Hausammann (TG). Luzi Stamm (AG) et Maximilian Reimann (AG) ne courront pas pour l'UDC cet automne, mais le premier se représente sur sa propre liste et le second sur une liste hors parti réservée aux seniors.

PS: Margret Kiener Nellen (BE), Bea Heim (SO), Jacques-André Maire (NE), Silva Semadeni (GR), Silvia Schenker (BS), Carlo Sommaruga (GE) et Manuel Tornare (GE).

PLR: Fathi Derder (VD), Corina Eichenberger (AG), Benoît Genecand (GE), Hugues Hiltpold (GE), Giovanni Merlini (TI), Walter Müller (SG) et Bruno Pezzatti (ZG).

PDC: Guillaume Barazzone (GE), Dominique de Buman (FR), Géraldine Marchand-Balet (VS) et Karl Vogler (PCS/OW).

PVL: Thomas Weibel (ZH) et Daniel Frei (ZH).

PBD: Hans Grunder (BE).

