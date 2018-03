Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Des milliers de personnes ont été déplacées, car leurs maisons sont "soit totalement, soit partiellement endommagées, et ne sont donc plus habitables" (archives).

Au moins 67 personnes ont péri dans le violent séisme qui a frappé la semaine dernière la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a annoncé lundi la Croix-Rouge. L'organisation a également fait état de milliers de personnes privées de toit, d'eau ou de nourriture.

Les secours ont été compliqués par l'éloignement des zones touchées par la secousse de magnitude 7,5 qui s'est produite le 26 février à 90 km au sud de Porgera, dans la province montagneuse d'Enga. De nombreuses routes ont été coupées, des ponts se sont effondrés.

Les habitants de la province, mais aussi de celles de Hela et des Hautes-Terres méridionales et occidentales, vivent en outre sous la menace de fortes répliques. Deux d'une magnitude de 6,0 ont encore été enregistrées lundi matin.

"Le bilan compilé vendredi par le Centre des catastrophes nationales et les équipes de gestion est de 67 morts", a déclaré à l'AFP Udaya Regmi, président pour la Papouasie de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

"Environ 143'000 personnes sont touchées et 17'000 personnes ont été déplacées car leurs maisons sont soit totalement soit partiellement endommagées, et ne sont donc plus habitables." Le gouvernement n'a publié aucun bilan.

Routes détruites

Udaya Regmi a précisé que l'accès à l'eau et à des systèmes d'assainissement était une grande source de préoccupation pour les populations locales. Les ONG ne peuvent actuellement conduire de gros camions d'aide dans certaines des zones sinistrées en raison de la destruction de routes par des glissements de terrain.

Par ailleurs, le grand projet PNG-LNG (Papoua New Guinea Liquefied Natural Gaz Project), dont le géant américain ExxonMobil est le premier partenaire, va s'arrêter pendant huit semaines, le temps de réparer des installations endommagées par le séisme.

Les séismes sont fréquents en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques.

