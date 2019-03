Alors que les catholiques ont commencé carême, les protestants fêtent à leur tour carnaval. Samedi, les rues de Berne, notamment, étaient pleines de costumes colorés pour le traditionnel cortège.

Carnaval a commencé à Berne jeudi, au lendemain du mercredi des cendres, avec la libération de l'Ours de la Tour des Prisons du (Käfigturm). Point d'orgue des festivités qui se terminent dimanche, le cortège dans la vieille ville a bénéficié de la clémence des dieux païens qui ont fait cesser la pluie peu avant son départ.

C'est par une pluie de confettis que s'est terminé le défilé, dans une cacophonie de guggens et autres klaxons sur la Place fédérale. Berne a fait renaître de ses cendres le carnaval en 1982 et l'événement connaît depuis un succès croissant. Au point que la capitale fédérale dispute aujourd'hui à Bellinzone le titre de 3e plus grand carnaval de Suisse, après les indétrônables de Bâle, qui commence lundi, et de Lucerne, déjà terminé.

Neuer Inhalt Horizontal Line