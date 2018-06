Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l'Euro Millions de mardi soir. Il fallait cocher les numéros 15, 16, 20, 34 et 50 ainsi que les "étoiles" 4 et 7. Le second tirage, destiné à la Suisse, a donné les numéros suivants: 1, 3, 12, 30 et 42.

Lors du prochain tirage vendredi, 42 millions de francs seront en jeu, a indiqué la Loterie romande.

