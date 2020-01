Des employés de CSM, la société propriétaire et exploitante de la nouvelle patinoire de Malley, se plaignent de surcharge de travail et d'indemnités non versées. Ils ont saisi le syndicat Unia. Le canton a demandé un audit externe.

Le conflit a pour toile de fond le rush de la construction de la Vaudoise Aréna, qui devait à tout prix être prête pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, début janvier à Lausanne. La nouvelle enceinte avait pu être construite en un temps record, malgré la défaillance d'un mandataire dans une phase cruciale.

Revers de la médaille, la vingtaine d'employés de CSM ont été mis sous forte pression. Résultat: "Une surcharge de travail affolante. Certains se sont plaints d'avoir dû travailler 17 à 20 heures d'affilée, sans temps de repos", a expliqué mercredi Giorgio Mancuso, du syndicat Unia, confirmant un article du Temps.

Changements pas acceptés

Pour Jean-Jacques Schilt, président du conseil d'administration, cette "crise" ne concerne qu'une toute petite partie des employés. Il rappelle l'envergure du nouveau complexe sportif, par rapport à l'ancienne patinoire. "On avait une 2 CV, on entre désormais dans une Ferrari. Cela implique des changements très importants, qui ont été difficiles à accepter par une petite partie du personnel", a-t-il fait valoir.

Une rencontre a réuni des représentants du syndicat et du conseil d'administration. Ce dernier est entré en matière sur certains points, comme le paiement des indemnités de nuit - "personne ne les avait jusqu'ici demandées", selon M. Schilt. Et des négociations devraient s'ouvrir sur la conclusion d'une CTT.

Audit prévu

Mis en cause par certains employés, le directeur du site conserve "l'appui total" de M. Schilt. "Il n'est en rien responsable. Je ne vois pas ce qu'on lui reproche".

Le personnel a contacté le service de l'emploi du canton de Vaud et les doléances sont remontées jusqu'au conseiller d'Etat Philippe Leuba qui a invité le CSM à réaliser un audit externe. "Cet audit sera formellement avalisé la semaine prochaine par le conseil d'administration. Cela se fera rapidement et tous les collaborateurs seront entendus", a assuré M. Schilt.

