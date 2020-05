L'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) a constaté une augmentation des défauts des matériels électriques l'an dernier. Un appareil contrôlé sur cinq n'était pas aux normes.

L'ESTI a prononcé 131 interdictions de vente et publié 21 rappels et informations de sécurité concernant des appareils électriques, indique-t-elle lundi dans un communiqué. En 2018, la part des défauts n'était que de 14% et 108 interdictions de vente avaient été prononcées.

L'an dernier, 1538 produits ont été répertoriés sur Internet et lors de contrôles chez les grands distributeurs, sur des marchés spécialisés, chez les fabricants et dans des foires pour être contrôlés.

Au total, 296 produits (19%) présentaient des défauts formels ou techniques. Dans 188 cas, il s'agissait de défauts concernant la sécurité pouvant entraîner des risques de décharges électriques, de brûlures, de formation de fumée ou d'incendie.

Prises étrangères interdites

L'ESTI a interdit à 131 reprises la vente de produits en raison d'un risque pour l'utilisateur ou d'un manque de preuves de conformité. Il s'agissait en particulier de chargeurs, de bouilloires, de divers appareils munis de prises étrangères, d'adaptateurs de voyage et de batteries rechargeables pour différents appareils.

L'ESTI rappelle que la vente d'appareils électriques équipés de fiches étrangères est en principe interdite en Suisse. Il exhorte les consommateurs à faire preuve de prudence lors d'achats en ligne d'appareils électriques particulièrement bon marché provenant d'Extrême-Orient.

Certains de ces appareils sont des imitations et peuvent devenir dangereux suite à une utilisation prolongée, en raison de leurs composants électriques de mauvaise qualité et de leur construction sommaire (p. ex. risque d'incendie).

Dans 34 cas, les produits défectueux ont été retirés du marché par les opérateurs économiques en Suisse. Et dans 21 cas, des rappels ou des informations de sécurité ont par ailleurs été publiés sur le site internet du Bureau fédéral de la consommation (BFC).

