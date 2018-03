Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Rockhampton - Les inondations dans le Queensland en Australie ont entraîné mardi de nouvelles évacuations de population, alors que les eaux se déplaçaient. Le secteur minier restait quant à lui paralysé dans cette région productrice de charbon, poussant les cours mondiaux à la hausse.

Certaines mines de charbon ont pu reprendre lentement leurs activités dans les secteurs où l'eau a commencé à refluer, mais la plupart restaient paralysées. Dans certaines mines, on ne prévoit pas de retour à la normale avant début février.

Les installations affectées par les crues représentent 35% des exportations australiennes de charbon, estimées à 259 millions de tonnes en 2009. Or l'Australie compte pour plus de la moitié des exportations mondiales de coke, vital pour l'industrie métallurgique.

En plus de l'industrie du charbon, la catastrophe naturelle frappe aussi les cultures et l'élevage. A certains endroits, le bétail se retrouve isolé sur des îlots entourés de grandes étendues d'eaux boueuses.

Trois mortsAu total, les précipitations et les inondations de ces deux dernières semaines, sans précédent depuis un demi-siècle en Australie, ont touché 200'000 personnes réparties sur un territoire grand comme la France et l'Allemagne réunies. Elles ont provoqué la mort de trois personnes.

Les services de secours craignent que le niveau des eaux reste élevé pendant au moins deux semaines, favorisant la prolifération de moustiques porteurs de maladies. Ils ont également mis en garde les habitants contre les serpents venimeux et les crocodiles.

Digues de fortuneSelon les services météorologiques, le niveau des eaux dans l'ensemble du bassin de Bowen, dans l'Etat du Queensland, "baisse assurément mais reste haut".

Les habitants des régions situées en aval de Rockhampton se préparent en revanche à subir à leur tour ces inondations. Certains ont entrepris d'ériger des digues de fortune autour de leur logement, parfois de deux mètres de haut, selon des témoins.

