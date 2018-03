Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 février 2011 21:11 28. février 2011 - 21:11

Un skieur zurichois de 73 ans a fait une chute de 30 mètres dans une falaise à Arosa (GR), provoquant une avalanche. Il a été emporté sur près de 150 mètres. La REGA a rapidement pu le localiser et l'emmener à l'hôpital de Coire.

En Valais, un skieur hors piste a déclenché lundi dans le Vallon d'Arby une coulée qui l'a emporté. Le Suédois de 22 ans s'en sort indemne. Un témoin a immédiatement donné l'alerte et sondé la zone à l'aide de ses skis. Il a réussi à localiser la victime, qui a ensuite pu être dégagée par les secours.

Entre samedi soir et lundi, 20 à 30 centimètres de neige sont tombés en Valais et dans les Grisons, a mesuré l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches. Dans ces deux cantons, le danger d'avalanche sera marqué (degré 3) mardi.

Neuer Inhalt Horizontal Line